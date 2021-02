Coronavirus - Un nouveau confinement ordonné à Melbourne, l'Open d'Australie continue à huis clos

(Belga) Un nouveau confinement de cinq jours a été ordonné vendredi à Melbourne par les autorités australiennes en plein Open d'Australie, pour tenter d'endiguer une possible résurgence de la pandémie de Covid-19, alors que le tournoi de tennis se poursuivra désormais à huis clos.

Le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews, a indiqué que ce confinement était nécessaire pour stopper un cluster "hyper-infectieux" de contaminations au variant anglais du coronavirus, apparu dans un des hôtels ayant servi à la quarantaine de plusieurs joueurs et participants au Grand Chelem australien. En vertu de ces restrictions, quelque cinq millions de personnes dans la deuxième ville d'Australie devront rester chez elles pendant cinq jours à partir de vendredi minuit, sauf pour un nombre limité d'activités essentielles autorisées. L'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison 2021 de tennis qui a débuté lundi et rassemblant la plupart des meilleurs joueurs du monde, pourra se poursuivre mais à huis clos. "Ces restrictions visent à s'assurer que nous réagissons de manière appropriée à la souche de coronavirus la plus infectieuse et la plus rapide que nous ayons jamais vue", a déclaré M. Andrews. "Je suis convaincu que cette réaction courte et tranchante pour couper la propagation sera efficace. Nous serons en mesure d'étouffer ce phénomène. Nous pourrons l'empêcher de nous échapper", a-t-il dit. Après plusieurs semaines sans nouveau cas de coronavirus, un nouveau cluster est apparu au sein d'un hôtel de l'aéroport qui hébergeait des voyageurs internationaux soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours. Jusqu'à présent, 13 personnes ont été infectées parmi le personnel de l'hôtel et leur famille. Dans la nuit, il a été découvert qu'une des personnes contaminées avait passé plusieurs heures dans un café d'un terminal d'aéroport, ce qui pourrait infecter des voyageurs se rendant dans d'autres régions d'Australie. L'Australie a été l'un des pays qui ont le mieux réussi à contenir le coronavirus, avec quelque 900 décès pour une population de 25 millions d'habitants. (Belga)