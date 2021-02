Europa League: l'UEFA délocalise Arsenal/Benfica en Grèce

Le match retour des 16e de finales de l'Europa League entre Arsenal et Benfica, le 25 février, ne se jouera pas à Londres, mais en Grèce. L'Union européenne de football, l'UEFA, a délocalisé le match dans le stade de l'Olympiacos.

En raison des différentes restrictions de voyage en Europe pour contrer le coronavirus, et en particulier le variant anglais, l'UEFA a dû trouver des lieux alternatifs pour différents matchs.

Ainsi, le match aller entre Benfica et Arsenal (18 février) se jouera à Rome. L'Italie accueillera aussi le duel entre les Espagnols de la Real Sociedad et les Anglais de Manchester United, qui sera joué à Turin. Le match entre les Norvégiens de Molde et les Allemands d'Hoffenheim sera lui joué en Espagne.

En Ligue des Champions aussi, des rencontres se tiendront dans un autre stade. RB Leipzig/Liverpool (16 février) et Borussia Mönchengladbach/Manchester City (24 février) se disputeront à Budapest, tandis qu'Atlético Madrid/Chelsea (23 février) a été délocalisé à Bucarest.