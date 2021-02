Mondiaux de snowboardcross: les Bleus décrochent le bronze par équipes mixte

Le binôme de l'équipe de France composé de Léo Le Blé Jacques et de Julia Pereira de Sousa Mabileau a décroché vendredi la médaille de bronze de l'épreuve par équipes mixte des Mondiaux de snowboardcross à Idre Fjall (Suède).

Les Français ont été battus en finale par l'Australie (Jarryd Hugues et Belle Brockhoff) et par l'Italie (Lorenzo Sommariva et Michela Moioli).

Le binôme composé de Léo Le Blé Jacques (24 ans) et de la vice-championne olympique Julia Pereira de Sousa Mabileau (19 ans) n'était pourtant dans l'ordre hiérarchique que le 2e de l'équipe de France, après celui formé par Merlin Surget et Chloé Trespeuch (9e).

La veille aucun Français n'était monté sur le podium de l'épreuve individuelle.

Les Mondiaux de ski freestyle et de snowboard devaient avoir lieu en Chine sur le site des Jeux d'hiver 2022 de Pékin, mais le pays organisateur avait jeté l'éponge en décembre pour l'organisation de cet évènement bisannuel à cause de la pandémie de Covid-19.

Les disciplines ont été dispersées sur plusieurs sites et à des dates différentes. La Suède a récupéré le snowboardcross et le skicross, dont les finales auront lieu samedi.