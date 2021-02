Red Flames: une équipe espoir (U23) voit le jour

Une équipe nationale de football féminin espoir (U23) a vu le jour ce vendredi. La Fédération belge de football (RBFA) veut ainsi préparer les Red Flames du futur. Ce projet est soutenu par Be Gold, le projet du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) axé sur la jeunesse. C'est notamment sur base de Be Gold que les Red Lions, l'équipe nationale masculine de hockey, sont parvenus aujourd'hui au sommet de leur sport.

Thomas Jansens est l'entraîneur de cette nouvelle équipe des Red Flames U23. Il sera assisté par Heleen Jaques, récemment retraitée des Red Flames et qui dispute sa dernière année en tant que joueuse. Elle devient également la nouvelle coordinatrice des jeunes. Elle s'occupera également du suivi individuel des jeunes joueuses.

"Heleen Jaques n'est pas la seule ancienne Red Flame qui va mettre son expérience et son expertise au service du développement des jeunes joueuses de football", précise le communiqué. "Cécile De Gernier sera T2 avec les Red Flames U19 et Audrey Demoustier la nouvelle T1 avec les Red Flames U17. Demoustier assistera également Ives Serneels en tant qu'entraîneur assistant des Red Flames. De plus, Rik Van den Bergh, qui a beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur de jeunes, deviendra le nouveau T1 des Red Flames U15".

Avec la création de cette équipe espoir, la RBFA veut continuer à développer de nouveaux talents et réduire l'écart entre les Red Flames U19 et l'équipe A. "La création d'une catégorie WU23 offre sans aucun doute une valeur ajoutée sportivement", déclare l'entraîneur national Ives Serneels. "Nous pourrons intégrer plus rapidement les jeunes joueuses de talent et les faire goûter au plus haut niveau. Les Red Flames U23 peuvent également faire profiter leurs clubs de cette expérience internationale, ce qui peut leur donner un coup de pouce dans les compétitions belges, entre autres. En outre, je me réjouis de l'engagement de certaines anciennes Red Flames, qui non seulement possèdent les diplômes nécessaires, mais sont aussi très motivées pour transmettre leur expérience et leur connaissance aux Flames du futur".