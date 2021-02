Mondiaux de ski alpin: championne, alpiniste, étoile du régime fasciste, la folle histoire de Paula Wiesinger

Pionnière de l'alpinisme et femme affranchie, l'incroyable destin de l'Italienne Paula Wiesinger, sacrée championne du monde de ski à Cortina d'Ampezzo en 1932, raconte aussi l'utilisation du sport à des fins de propagande par le régime fasciste.

Jusqu'au 12 juin 2001, lorsqu'elle s'est éteinte à 94 ans, les touristes de l'Alpe di Siusi, l'un des plus hauts alpages d'Europe, ont pu croiser plus ou moins sans le savoir une véritable star des années 1930. Paula Wiesinger a tenu avec passion et réussite son hôtel devenu quatre étoiles, où elle travaillait tous les jours, jusqu'à la fin de sa vie.

"Elle disait que le travail était son +tiramisu+ (littéralement ce qui la tire vers le haut, la maintient en forme)", explique à l'AFP l'écrivaine italienne Ingrid Runggaldier, auteure d'une courte biographie de Wiesinger pour le site fembio.org à partir de plusieurs entretiens à la fin des années 1990.

"Elle était célèbre là-bas, connue comme une femme intrépide et dure à cuire. Elle était très drôle, avec beaucoup d'énergie. Toute sa vie, elle se fichait bien de ce que les gens pensaient d'elle."

- Amie du roi de Belgique -

Paula Wiesinger est restée la même, quelque part, que la jeune femme hardie née en 1907 à Bolzano, dans le Sud-Tyrol, qui défie avec les hommes les sommets des Dolomites dès son adolescence, contre toute convention.

Libre de ses mouvements grâce à une structure familiale décousue, Wiesinger devient une pionnière de l'alpinisme, l'une des premières à atteindre des sommets après une escalade de difficulté 6, la plus élevée alors.

"Elle n'avait pas d'enfant, grimpait avec les hommes, elle n'entrait pas dans les standards de l'époque", ajoute Mme Runggaldier.

La vie de Paula Wiesinger n'est que liberté et aventure. Elle rencontre sur les sommets son mari Hans Steger, et devient guide du roi de Belgique Albert Ier, féru de grimpe, avec qui elle se lie d'amitié. Sa présence permet au roi de rassurer sa suite qu'il trompe volontairement: si une femme pouvait l'accompagner dans les montagnes, ça ne devait pas être si dangereux...

De l'alpinisme au ski alpin il n'y a qu'un pas, les remontées mécaniques relèvent encore de la science-fiction. Phénomène physique, entraînée par son mari, la brune aux cheveux mi-longs se révèle l'une des meilleures planches au pied.

En février 1932, elle remporte la descente des Championnats du monde de Cortina d'Ampezzo et reste à ce jour la seule Italienne jamais sacrée à domicile en deux éditions (en 1956, les Jeux olympiques comptaient aussi comme des Mondiaux pour le ski alpin).

- "Une étoile, une diva" -

"La Paula" fait la Une des journaux, La Gazzetta dello Sport lui consacre un supplément de 22 pages en 1934. Elle devient une star de l'Italie fasciste de Mussolini, qui s'est emparé du pouvoir en 1922.

Le régime utilise son aura, consacre un documentaire plus ou moins romancé à une course où elle se déguise en homme pour pouvoir participer.

"Le sport avait un rôle essentiel pour la propagande du régime, qui voulait bâtir des hommes et des femmes nouveaux. Le régime mettait de grandes ressources financières et logistiques au service des sports d'hiver", explique à l'AFP l'historien italien Gherardo Bonini.

"Paula Wiesinger était une étoile, une diva. La femme nouvelle devait accroître sa capacité physique pour être à la fois une meilleure femme et une meilleure mère. Le régime avait une position contradictoire là-dessus. Paula a démontré que les femmes pouvaient faire de l'alpinisme, fumer la cigarette. Comme la fille du Duce, Edda (Ciano), elle avait cette attitude un peu émancipée en public."

Wiesinger entretiendra une ambiguïté vis-à-vis du fascisme. Elle joue la cascadeuse pour les films de montagne de la réalisatrice phare du Troisième Reich Leni Riefenstahl.

Dans un article universitaire de 2013 ("Le Sud-Tyrol, point de passage pour la fuite de criminels nazis", Université du Nebraska), l'historien Gerald Steinacher relate qu'elle entretient après la guerre une correspondance avec Cornelius Dellai, un nazi qui a fui en Argentine.

"Paula n'a pas eu d'attitude grandement fasciste, mais pas non plus d'antipathie pour le régime, continue M. Bonini. Les sportifs d'élite, de facto, étaient alignés. Dans leurs idées, leur conscience, on ne sait pas, mais au niveau public ils étaient alignés."

Membre de l'équipe d'Italie, Paula Wiesinger n'embrasse pas publiquement les thèses fascistes. Après la guerre, elle ne subit pas de représailles.

"On applaudissait le sport avant, pendant et après la guerre, il y a eu une sorte de continuité. Peu de sportifs ont été persécutés. Pour le sport, le régime avait créé une sorte de zone franche, de liberté. Les femmes et hommes anciennes étoiles du fascisme ont juste perdu leur visibilité à la chute."

De quoi lui permettre de continuer de grimper en paix dans ses montagnes.