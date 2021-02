Europa League - Le match aller des 16es de finale entre Wolfsberg et Tottenham se tiendra à Budapest

(Belga) Le match aller des seizièmes de finales de l'Europa League entre les Autrichiens de Wolfsberg et les Anglais de Tottenham se tiendra le 18 février à la Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie. L'Union européenne de football, l'UEFA, l'a annoncé vendredi soir.

En raison des différentes restrictions de voyage en Europe pour contrer le coronavirus, et en particulier le variant anglais, l'UEFA avait déjà dû trouver des lieux alternatifs pour différents matchs. En effet, le match aller entre Benfica et Arsenal se jouera à Rome le 18 février et le retour se tiendra une semaine plus tard au Pirée, en Grèce. Le 18 février, l'Italie accueillera aussi le duel entre les Espagnols de la Real Sociedad et les Anglais de Manchester United, joué à Turin. Le match entre les Norvégiens de Molde et les Allemands d'Hoffenheim sera lui joué à Villarreal, en Espagne. En Ligue des Champions aussi, des rencontres se tiendront dans un autre stade. RB Leipzig/Liverpool (16 février) et Borussia Mönchengladbach/Manchester City (24 février) se disputeront à Budapest, tandis qu'Atlético Madrid/Chelsea (23 février) a été délocalisé à Bucarest en Roumanie. (Belga)