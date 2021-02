Basket (dames) - Namur privé de sa meneuse portugaise, Ines Viana (genou), jusqu'à la fin de la saison

(Belga) Le club de basket féminin de Namur sera privé de sa meneuse portugaise, Ines Viana qui va devoir se faire opérer d'une grave blessure au genou.

Ines Viana s'était blessée lors d'un match d'EuroCoupe FIBA le 20 janvier dernier contre les Espagnoles de Cadi la Seu d'Urgell. La meneuse portugaise, 26 ans, s'était mal réceptionnée en défense et souffre d'une déchirure des ligaments croisés antérieurs et d'une lésion du ménisque interne. Tel a été le diagnostic après une visite ce vendredi chez un chirurgien orthopédique. L'opération doit avoir lieu début mars en Belgique et sa saison est terminée, a confirmé le coach de Namur Philip Mestdagh une information de L'Avenir. L'entraîneur a ajouté qu'il espérait l'arrivée d'une nouvelle joueuse pour pallier cette absence. Viana avait dû faire l'impasse sur les deux dernières rencontres du Portugal (face à la Belgique notamment) en qualifications pour l'Euro 2021. Battues de justesse, 69 à 66 par les Belgian Cats, les Portugaises ne se sont pas qualifiées pour la phase finale. Namur n'avait pu franchir le cap de la phase de poules disputée en Roumanie. En championnat, les Namuroises, reprises par Philip Mestdagh, le sélectionneur national, occupent la 3e place avec deux défaites en sept rencontres derrière Wavre Ste-Catherine (8 matches) et Castors Braine (9 matches), toujours invaincus. (Belga)