Bundesliga - Le directeur sportif du Bayern annonce le transfert d'Upamecano

Le défenseur central international français Dayot Upamecano devrait porter les couleurs du Bayern Munich la saison prochaine. Hasan Salihamidzic, directeur sportif du club bavarois, l'a avancé vendredi soir au quotidien sportif Bild.

Upamecano, 22 ans, devrait parapher un contrat jusqu'en juin 2026 avec le Rekordmeister, vainqueur récent de la Coupe du monde des clubs, son sixième trophée en l'espace d'un an seulement. Pour s'attirer les services de l'international français, le Bayern devra s'acquitter de la clause de départ du joueur, qui s'élève à 43 millions d'euros. "J'ai toujours été convaincu que nous avions le bon projet. Nous lui avons présenté notre vision pour sa carrière au FC Bayern", a dit Salihamidzic, ancien milieu de terrain du club et désormais dirigeant. "A la fin d'un long processus, le joueur, sa famille et son management étaient convaincus que le Bayern était le bon choix." Markus Kroesch, directeur sportif du RB Leipzig, n'a pas voulu confirmer l'information. Upamecano, appelé à remplacer l'Autrichien David Alaba dont le départ semble acté, a quitté Valenciennes en 2015 pour rejoindre le RB Salzbourg. Après deux saisons en Autriche, il a fait le saut vers le RB Leipzig, club principal du groupe Red Bull.