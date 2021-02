Jupiler Pro League - Oud-Heverlee Louvain bat Courtrai, renoue avec la victoire et se rapproche du top 4

(Belga) Oud-Heverlee Louvain s'est imposé contre Courtrai (3-1) vendredi soir lors de la première rencontre de la 27e journée de D1A. Les Louvanistes se hissent provisoirement à la 5e place du championnat grâce à un premier succès après cinq matches sans victoire.

Les Universitaires ont parfaitement bien débuté le match. Le redoutable duo français composé de Thomas Henry et Xavier Mercier a une nouvelle fois fait parler ses qualités. Le premier a bien repris, de la tête, un service millimétré du second pour ouvrir le score (1-0, 10e). Henry a ensuite profité des faiblesses des Kerels sur phase arrêtée en doublant l'avance des siens sur une reprise de volée sur un corner joué en deux temps (2-0, 20e). C'est déjà le 19e but de la saison pour le buteur français. Les troupes de Luka Elsner ont cru pouvoir profiter de l'exclusion pour deux cartes jaunes coup sur coup de Kristiyan Malinov (34e, 36e) mais OHL a creusé l'écart sur un contre rondement mené et ponctué par Kamal Sowah (3-0, 40e). Déjà dangereux à quelques reprises avant la pause, Courtrai a accéléré au retour des vestiaires. Monté au jeu, Zinho Gano a trompé Romo d'une tête à bout portant (3-1, 52e). Malgré plusieurs changements, et sept minutes de temps additionnel, le KVK n'est pas parvenu à faire douter l'équipe de Marc Brys, qui renoue donc avec la victoire après cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues. Au classement, l'OHL profite de ce succès pour se relancer dans la course au top 4 et affiche 40 points, soit un de moins qu'Anderlecht (4e, 41 pts). Courtrai est 13e avec 33 points. Samedi, trois rencontres seront au programme avec Waasland-Beveren/Eupen (16h15), Saint-Trond/Zulte Waregem (18h30) et Ostende/Genk (20h45). (Belga)