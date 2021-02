L1: sans Neymar, le PSG cherche son envol avant Barcelone

Le Paris SG joue contre Nice samedi (17h00) en Ligue 1 son dernier match avant d'aller défier Barcelone en Ligue des champions. Pour l'entraîneur Mauricio Pochettino, c'est le moment de repenser sa stratégie, chamboulée par les absences de Neymar et Angel di Maria.

- Toujours des blessures... -

En quatre jours, entre la blessure de Di Maria (cuisse) et celle de Neymar (adducteur), le thermomètre du PSG a chuté bien en deçà du degré d'optimisme affiché en décembre.

Confiant au moment du tirage au sort, le club de la capitale sait désormais qu'il se rendra mardi au Camp Nou, pour le huitième de finale aller, sans deux de ses meilleurs créateurs.

Leurs indisponibilités ramènent le club deux ou trois ans en arrière, comme en 2018 ou 2019, deux éditions marquées par le forfait sur blessure de "Ney"... et une piteuse élimination, aux portes des quarts.

Les supporters craignent la répétition de ce mauvais film. "Le piège du cristal", titre vendredi le quotidien sportif L'Equipe, en rappelant la fragilité du Brésilien.

Paris est-il maudit? C'est oublier que le Barça, aussi, a perdu récemment deux joueurs, le défenseur Sergino Dest et le milieu Miralem Pjanic. Mais le sextuple Ballon d'Or Lionel Messi, lui, devrait être présent mardi au Camp Nou.

- Un plan à revoir -

"Le foot, c'est un jeu collectif. Tu as besoin d'une équipe, d'un collectif, plus que d'un joueur ou l'autre." Dès jeudi soir, Marquinhos a diffusé son discours rassurant de capitaine, au micro de France Bleu.

"(Neymar et Di Maria) sont deux joueurs importants, on reconnaît les qualités qu'ils ont, le pouvoir qu'ils ont de décider un match. (...) Il va falloir s'en sortir sans eux, nous on a besoin de cette victoire et de faire un bon match. Et c'est ce que l'on va faire!", a-t-il lancé.

Mais comment? Si Pochettino a essayé plusieurs systèmes depuis son arrivée début janvier, Di Maria et Neymar ont toujours été là.

Le Brésilien et l'Argentin cumulent cette saison 18 buts et autant de passes décisives. En Ligue des champions, ils sont impliqués dans plus de la moitié des buts parisiens.

"On ne peut pas revenir en arrière. Il faut trouver des solutions, mais nous avons une équipe qui a de la qualité. J'ai une confiance absolue dans un effectif de presque 30 joueurs", a expliqué vendredi "Poche" sans en dire plus sur ses intentions tactiques.

Il n'empêche que le technicien va devoir présenter à Barcelone un plan qu'il aura très peu rodé, si ce n'est 90 minutes face à Nice, 13e de L1.

Une solution verrait Marco Verratti, plutôt dévolu aux tâches défensives, évoluer dans un rôle de créateur, en soutien des attaquants. Le buteur Mauro Icardi débuterait dans l'axe, entre Pablo Sarabia et Kylian Mbappé, décalé à gauche.

- Une dynamique à entretenir -

Lors de sa présentation à la presse, début janvier, Pochettino insistait sur la nécessité "de construire", pour "arriver à notre meilleure forme contre Barcelone".

Sans Di Maria ni Neymar, il est acquis qu'il ne pourra pas aligner son équipe type.

Mais l'entraîneur a réussi à initier une bonne dynamique de résultats: avec sept victoires en neuf matches depuis son intronisation (une défaite, un nul), le PSG garde des standards élevés.

Un succès face aux Aiglons renforcerait sa confiance, et prolongerait une bonne habitude maison, puisque que les Parisiens n'ont plus perdu avant un 8e de Ligue des champions, depuis mars 2013, à Reims (1-0).

Paris doit aussi s'imposer pour ne pas laisser s'échapper le leader Lille, deux points devant lui, ou son dauphin Lyon, à une unité, dans la course ultra serrée au titre.

"C'est un match très important, Nice c'est notre priorité. Barcelone deviendra la priorité à partir de samedi 19h00. Notre responsabilité, c'est de gagner chaque match, dans chaque compétition", a assuré le technicien.

"Sans Neymar, Paris reste très performant en Ligue 1 au vu la qualité de son effectif", a concédé vendredi l'entraîneur de Lille Christophe Galtier. Il reste à le prouver, encore une fois.