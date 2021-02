La poisse ne quitte plus Liverpool: un blessé supplémentaire avant le choc contre Leicester

Un revers de plus pour Liverpool: son milieu de terrain brésilien Fabinho, blessé, sera forfait samedi contre Leicester, a annoncé vendredi Jurgen Klopp.



"Fab ne sera pas disponible", a déclaré le coach de Liverpool vendredi lors d'une conférence de presse d'avant-match. "Sa blessure musculaire le fait encore souffrir donc il ne jouera pas (samedi)."



Klopp a également confirmé que l'ailier portugais Diogo Jota ne ferait pas son retour avant deux à trois semaines, après une blessure au genou en décembre dernier.



Le coach de Liverpool a fortement sollicité Fabinho, 27 ans, en défense centrale cette saison en raison des absences de Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip, forfaits jusqu'à la fin de la saison.



Klopp peut en revanche compter sur ses nouvelles recrues, Ozan Kabak et Ben Davies, qui ont rejoint le club au mercato d'hiver. Les deux défenseurs pourraient faire leurs débuts à Leicester lors d'un match crucial pour le top 4 du championnat.



Eliminé de la Coupe d'Angleterre, Liverpool n'a gagné que trois de ses onze derniers matchs, toutes compétitions confondues, et est désormais à dix points du leader du championnat Manchester City, qui compte un match de retard.



Les champions en titre doivent s'assurer un ticket --également convoité par Leicester-- pour la Ligue des champions la saison prochaine. En cas de victoire, le troisième du championnat peut accentuer jusqu'à six points son avance sur Liverpool.



La participation compromise de Fabinho aux 8e de finale aller de Ligue des Champions, mardi, contre RB Leipzig, risque de compromettre les espoirs de Liverpool.



