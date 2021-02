José Mourinho recadre Gareth Bale: "Je tente d'être discret mais il faut faire face à cette situation..."

Gareth Bale a plutôt été décevant depuis qu'il est arrivé du Real Madrid, mais José Mourinho jugeait encore le 29 janvier dernier qu'il "se sent de mieux en mieux".

Absent face à Everton mercredi en FA Cup, le Gallois (6 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a expliqué à son entraîneur qu'il avait une "gêne" (pas de blessure détectée lors des examens médicaux), et n'était donc pas au top pour jouer.

Vendredi/hier, José Mourinho a dit ne pas avoir apprécié que l'international gallois, se soit dit "prêt" pour ce match dans une publication Instagram. "Bonne séance d'entraînement", pouvait-on lire.