Open d'Australie: contesté, Rafael Nadal a dominé Cameron Norrie au 3e tour

Rafael Nadal s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie de tennis, samedi à Melbourne. L'Espagnol, 2e joueur mondial, a remporté le duel de gauchers qui l'opposait au Britannique Cameron Norrie (ATP 69). Nadal, qui compte vingt titres du Grand Chelem mais un seul en Australie (2009), s'est imposé en trois manches 7-5, 6-2, 7-5 au bout de 2h14 de jeu.





Nadal disputera le 14e huitièmes de finale de sa carrière en 16 participations à l'Australian Open. Il n'a manqué le Top 16 qu'en 2004 lors de sa première participation et en 2016 quand il a été éliminé au 1er tour. Il compte aussi 12 présences en quarts de finale, six en demi-finales, et quatre finales perdues en plus de son unique titre. L'an dernier le Majorquin de 34 ans a chuté en quarts devant Dominic Thiem 7-6 (8/6) au 5e set. Il sera opposé cette année pour une place en quarts à l'Italien Fabio Fognini (ATP 17/N.16), 33 ans, qui a dominé le jeune Australien de 21 ans Alex De Minaur (ATP 23/N.21) en trois manches : 6-4, 6-3, 6-4. Nadal n'a pas toujours bien réussi face au natif de Sanremo qui l'a battu à quatre reprises en seize matchs.



Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce samedi 13 février ?