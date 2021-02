Mondiaux de biathlon: Anaïs Chevalier-Bouchet médaillée d'argent en sprint, Tiril Eckhoff en or

La Française Anaïs Chevalier-Bouchet a décroché samedi la médaille d'argent du sprint aux Mondiaux de biathlon à Pokljuka, l'or revenant à la Norvégienne Tiril Eckhoff.

De retour sur le circuit cette saison après plus d'un an et demi d'absence pour cause de maternité, Chevalier-Bouchet (28 ans) obtient la 5e médaille de sa carrière aux Championnats du monde après le bronze en sprint (2017) et en relais (2017) et l'argent en relais (2016) et relais mixte (2017). Elle offre ainsi à la France son 3e podium dans ces Mondiaux après l'argent et le bronze gagnés par Simon Desthieux et Emilien Jacquelin lors du sprint hommes vendredi.

La Bélarusse Hanna Sola a terminé 3e.

Eckhoff est de son côté sacrée pour la 8e fois sur le plan mondial et remporte son 2e titre en sprint après celui glané en 2016. Elle en profite pour prendre la tête du classement général de la Coupe du monde, l'ex-leader, sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland, ne finissant que 6e.

Il s'agit de la 2e médaille d'or d'Eckhoff dans ces Championnats du monde après la victoire de la Norvège en relais mixte, mercredi en ouverture de la compétition.