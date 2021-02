Jente Hauttekeete proche des bases d'un record du monde U20 à l'heptathlon de Francfort

(Belga) Jente Hauttekeete est proche des bases du record du monde juniors (U20) à l'heptathlon de Francfort après la première des deux journées samedi en Allemagne. Le Gantois de 18 ans est à 47 points du schéma de l'Espagnol Eusebio Caceres, détenteur de ce record en 5.984 points, réalisé il y a onze ans.

A l'issue de la première journée, Jente Hauttekeete totalise 3.476 points, soit aussi 117 points de mieux que les bases du record de Belgique de Jaan Bal (5.820 pts). Le jeune Belge a réussi un chrono de 7.07 sur 60m égalant son record personnel, un saut à 7m33 à la longueur et un jet à 7m64 au poids, soit deux nouveaux records personnels, passant ensuite 2m10 à la hauteur, six centimètres de mieux que son meilleur saut. Dimanche, le 60m haie, la perche et le 1.000m sont au programme. (Belga)