Six Nations - Le pays de Galles renverse l'Écosse, l'Angleterre bat l'Italie

Au terme d'un match haletant, le pays de Galles a renversé l'Écosse (24-25) samedi à Murrayfield lors de la 2e journée du tournoi des Six Nations de rugby. Louis Rees Zammit a inscrit un doublé pour le XV du Poireau.

C'est pourtant les Écossais, forts de leur succès historique la semaine dernière en Angleterre, qui ont largement dominé le premier acte, ponctué sur le score de 17-8. Le match a basculé à la 53e minute, moment où l'Écossais Zander Fagerson a été exclu. Dans une fin de match tendue, les Gallois sont parvenus à encore inscrire deux essais pour s'imposer d'une seule longueur contre des Écossais dominateurs pendant une heure. Après sa première défaite à domicile en 38 ans contre l'Écosse, l'Angleterre a enregistré son premier succès dans le Tournoi en prenant la mesure de l'Italie (41-18) sur la pelouse de Twickenham. Le XV de la Rose, qui a encaissé le premier essai après deux minutes seulement, n'a pas rassuré pour autant. Les Anglais ont finalement fait le break grâce notamment aux deux essais d'Anthony Watson et au 32e avec l'Angleterre de Johnny May, désormais deuxième meilleur marqueur d'essai de l'histoire de son équipe nationale. Dimanche, la France tentera de confirmer son bon début de tournoi et sa victoire à Rome (10-50) lors de son déplacement en Irlande. De son côté, le XV du Trèfle a été battu par le pays de Galles le weekend dernier (21-16). Au classement, le pays de Galles est en tête avec 9 points et devance l'Angleterre (6), la France (5), l'Écosse (5), l'Irlande (1) et l'Italie (0).