Six Nations: le pays de Galles l'emporte à l'arraché en Ecosse

Malmené en première période mais en supériorité numérique en seconde, le pays de Galles a gagné en Ecosse samedi (25-24) et remporté un deuxième succès dans le Tournoi des six nations, après un match mouvementé.

Dans une rencontre où le score a changé de main à plusieurs reprise, le talent individuel de l'ailier gallois Louis Rees-Zammit a fait la différence au profit du XV du Poireau.

Pour les locaux, pénalisés par l'expulsion pour brutalité de leur pilier Zander Fagerson à la 54e minute, c'est en revanche une grosse désillusion, après leur première victoire en terre anglaise depuis 1983, il y a une semaine.

Un revers d'autant plus cruel qu'ils avaient semblé réellement prendre l'ascendant lors d'un premier acte de toute beauté (17-8) et deux essais de Darcy Graham et Stuart Hogg.

Le jeu au pied du XV du Chardon, déjà déterminant à Wembley, a encore fait merveille dans l'occupation du terrain mais aussi dans la concrétisation des temps forts.

Le premier essai est ainsi venu d'un petit coup de pied par-dessus la ligne de défense à plat des Gallois par Ali Price pour Darcy Graham, lancé, qui a pu aller aplatir près des poteaux (10-3, 17e).

C'est ensuite Stuart Hogg qui s'est illustré en tapant a suivre dans les 22 mètres adverses et qui a profité de la maladresse de Leigh Halfpenny pour marquer ce qui semblait l'essai du break (17-3, 24e), même si l'on ne jouait que depuis 25 minutes, tant l'Écosse était impressionnante.

- Le joyau Rees-Zammit -

Même réduits à quatorze, les Écossais ne sont pas passés loin de la victoire, puisque Hogg avait remis son équipe en tête avec son deuxième essai à la 64e minutes (24-20).

Mais le pays de Galles a sur son aile un joyau en la personne de Louis Rees-Zammit qui a presque remis à lui tout seul son équipe dans le sens de la marche.

Son essai en bout de ligne et plein de sang froid, pour éviter le retour de Duhan van der Merwe, juste avant la pause, a redonné espoir aux siens (17-8, 37e).

Il a ensuite parfaitement pris l'intervalle pour offrir l'essai du 17-15 à Liam Williams sur un plateau (50e), avant d'inscrire l'essai de la victoire avec une accélération et un coup de pied a suivre qui a rebondi pile dans ses mains, à dix minutes de la fin (24-25).

Après le déplacement de la France en Irlande dimanche, la troisième journée, dans deux semaines, verra le pays de Galles jouer une carte importante pour un éventuel Grand Chelem en recevant l'Angleterre, vainqueur de l'Italie (41-18) un peu plus tôt.

L'Ecosse jouera, elle, sa dernière chance de victoire finale au Stade de France face aux Bleus.