Italie: Naples s'offre la Juventus, joli bol d'air pour Gattuso

Le Naples de Gennaro Gattuso a donné samedi une leçon de réalisme à la Juventus de son ami Andrea Pirlo (1-0), qui chute pour la troisième fois en championnat à quelques jours de son 8e de finale de Ligue des champions à Porto.

Grâce à un penalty de son capitaine Lorenzo Insigne (31e), et de précieux arrêts en seconde période de son gardien Alex Meret, Gattuso s'offre un bol d'air après un début d'année compliquée: la Supercoupe perdue contre ces mêmes Turinois (0-2), quelques défaites gênantes en championnat (La Spezia, Genoa) et une élimination cette semaine en Coupe d'Italie.

Cette victoire replace Naples dans la course au Top 4 synonyme de qualification pour la Ligue des champions, l'objectif prioritaire du club, manqué l'an dernier.

Le Napoli rejoint au classement la Roma et la Lazio (40 pts) et revient à deux longueurs des Bianconeri (3e), contre qui ils ont toujours un match en retard à disputer: le fameux match aller à Turin qui n'avait pas eu lieu et doit encore être organisé. Les Napolitains n'avaient pas fait le voyage début octobre après deux cas de Covid-19 dans leur effectif.

Dans le stade Diego Maradona aux allures de réfrigérateur (3°C), balayé par le vent, la Juventus n'a su se sortir d'un piège qu'elle ne dédaigne jamais tendre à ses adversaires. Elle a beaucoup tenu le ballon, pressé avec énergie mais s'est montrée incapable de tromper un Meret impeccable, invité à la fête au dernier instant après le forfait de dernière minute de David Ospina.

En l'absence de Paolo Dybala (cheville), Aaron Ramsey (gêne musculaire) et Arthur (problème à la jambe droite), la Juve a rapidement donné le ton. Avec un pressing constant et davantage de maîtrise technique, mais peu de précision devant le but, à l'image la tête au-dessus d'Adrien Rabiot (5e), la première des occasions ratées de la soirée.

Dans une partie cadenassée, Naples a eu beaucoup plus de mal à inquiéter la Juve, avec Victor Osimhen reconduit en pointe, avec derrière lui Insigne dans un rôle de meneur plus axial que d'habitude.

Il a finalement fallu une intervention de la VAR pour faire basculer ce match du côté napolitain, avec un penalty accordé pour une faute de Giorgio Chiellini sur Amir Rrahmani.

Et Lorenzo Insigne, cette fois, ne s'est pas raté à l'exercice, signant son 100e but avec Naples (toutes compétitions confondues). Il avait jusqu'ici raté les trois penalties qu'il avait eu l'occasion de tirer contre la Juve, le dernier en date il y a seulement quelques semaines lors de la défaite en Supercoupe d'Italie.

Piqués au vif, les Turinois ont tout tenté en seconde période mais Meret a d'abord sorti un incroyable arrêt devant Cristiano Ronaldo (49e), puis s'est montré de nouveau solide en fin de match devant Alvaro Morata (86e) puis encore CR7 (90e).

Gattuso pouvait laisser éclater sa joie et respirer un grand coup.