Serie A - Naples, sans Dries Mertens, bat la Juventus et se relance

(Belga) Naples, sans Dries Mertens blessé à la cheville, a remporté le choc du weekend en Serie A, s'imposant contre la Juventus sur le plus petit écart (1-0) grâce à un but de Lorenzo Insigne. La Juventus, avant son huitième de finale aller de Ligue des Champions au FC Porto, a réalisé une mauvaise affaire au classement.

En effet, la Vieille Dame reste coincée à la 3e place avec 42 points, à respectivement 7 et 5 longueurs de l'AC Milan et de l'Inter Milan. Naples a grimpé à la 4e place avec 40 unités. A noter que Turinois et Napolitains ont toujours un match en retard, le fameux match aller entre les deux équipes. Les Napolitains n'avaient pas fait le voyage à Turin début octobre après deux cas de Covid-19 dans leur effectif. Gennaro Gattuso, entraîneur des Partenopei, n'avait pas le droit à l'erreur en raison de récents résultats irréguliers, dont une élimination en Coupe et des défaites contre La Spezia et Gênes. Samedi, il a pu compter sur un penalty converti par son capitaine (31e) et sur les arrêts de son gardien Alex Merret. Samedi soir, l'AC Milan et Alexis Saelemaekers se rendront à Spezia alors que l'Inter et Romelu Lukaku accueilleront la Lazio dimanche. (Belga)