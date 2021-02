Les Belges à l'étranger - Heracles dominé par l'Ajax, un 16e succès de rang pour City et un point pour Schalke 04

(Belga) Heracles n'a pas été en mesure de bloquer l'Ajax Amsterdam samedi dans le cadre de la 22e journée du championnat des Pays-Bas (0-2). Chez les visités, Lucas Schoofs a joué tout le match, Ismail Azzaoui a été remplacé (81e) et Noah Fadiga est resté sur le banc.

Davy Klaassen (14e, 0-1) et Sebastien Haller (79e, 0-2) ont signé ce 17e succès des Ajacides, qui sont premiers avec 53 points, six de plus que le PSV et un match de moins. Heracles occupe la 11e position avec 28 points. En Angleterre, Manchester City a poursuivi sa marche en avant en battant Tottenham 3-0. Blessé, Kevin De Bruyne était absent chez les Citizens et Toby Alderweireld est resté sur le banc des Spurs. Rodri a ouvert la marque sur penalty (23e, 1-0) et Ilkay Gündogan (50e, 66e) ont assuré ce 16e succès en championnat, le 16e d'affilée toutes compétitions confondues. Au classement, City est leader avec 53 points, sept d'avance sur Leicester avec un match de moins. Tottenham est 8e (36 points). En Allemagne, le duel Union Berlin-Schalke s'est terminé par un nul blanc. Chez les visiteurs, Benito Raman est monté au jeu (63e). Après 21 journées, Schalke est bon dernier (9 points) alors que l'Union Berlin (30 points) est 9e. (Belga)