Euromillions Basket League - Ostende sans pitié pour Mons, le Brussels enchaîne

(Belga) Ostende s'est facilement imposé sur le terrain de Mons samedi soir (63-88) dans le choc de la journée d'Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Brussels a enchaîné un deuxième succès de suite sur le parquet de Malines (63-83).

Le choc a très rapidement tourné à l'avantage des champions de Belgique. Sous la houlette d'un Jean-Marc Mwema en grande réussite (23 points dont 4 paniers à 3 points et 11 rebonds), les visiteurs prenaient rapidement les commandes après 10 minutes (17-26). Une domination qui s'accentuait encore un peu au cours du deuxième acte (13-21) face à des Montois dominés physiquement au rebond (22 prises contre 37 pour Ostende). Au retour des vestiaires, le scénario ne changeait pas mais c'était au tour de Thomas Welsh (18 points) de faire parler la poudre alors qu'Auston Barnes (15 points) était le seul Montois capable de marquer (45-69 et 63-88). Dans l'autre match de la soirée, le Brussels a confirmé sa bonne prestation du week-end dernier en enchaînant un deuxième succès de suite, sur le parquet de Malines cette fois (63-83). Les joueurs d'Ian Hanavan ont rapidement pris les commandes de la rencontre (8-19) avant de creuser un écart définitif après la pause (43-59 à la 30e). C'est le collectif du Brussels qui a fait la différence, le meilleur marqueur étant Dairus Washington avec 14 points. Au classement, Ostende reprend la tête avec un bilan de 8 victoires pour 1 défaite. Suivent Anvers (7-2), Mons (7-1), le Brussels (3-7), Limburg United (5-2), Charleroi (3-6), Malines (2-5), Alost (3-2), Louvain (1-6) et Liège (0-7). Vendredi, Anvers s'est imposé sur le parquet du Spirou de Charleroi (65-78) alors que Limburg United l'a emporté à domicile face à Alost (81-76). Ce dimanche, Liège se déplace à Louvain et Alost accueille Limburg United. (Belga)