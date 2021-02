Six nations: un voyage à Dublin pour former la jeunesse française

Un premier test de caractère. Pour franchir un cap, une semaine après des débuts probants dans le Tournoi des six nations 2021, la jeune équipe de France doit s'imposer dimanche en Irlande, où les Bleus n'ont plus gagné depuis 2011.

Après la leçon italienne (50-10), place au contrôle irlandais: afin de confirmer les promesses de Rome, les jeunes pousses bleues (un peu plus de 25 ans et 19 sélections de moyenne à Dublin) vont devoir montrer patte blanche et prouver qu'elles ont appris de leurs erreurs passées face au Trèfle.

"Le match sera important", admettait d'ailleurs dans la semaine l'entraîneur des avants William Servat.

"On sait l'âpreté qu'ils vont mettre. Il y a deux ans, le match était très difficile: l'Irlande, c'est toujours des équipes très rugueuses. Ces joueurs-là ont beaucoup de caractère et il en faudra beaucoup encore. La France a besoin de s'affirmer en s'exportant sur des terrains hostiles", a encore estimé l'ancien talonneur, titulaire lors de la dernière victoire française à Dublin dans le Tournoi il y a dix dans.

En 2011, les Bleus avaient même fait coup double en s'imposant d'abord en février dans le Tournoi (25-22) puis en août en match de préparation au Mondial néo-zélandais (26-22).

Depuis, Fabien Galthié est arrivé sur le banc du XV de France et les Bleus "sont dans les clous", assure-t-il après "huit matches gagnés sur dix".

Seulement, voilà: les deux défaites sont survenues à l'extérieur. Loin du Stade de France. D'abord en Ecosse (28-17), en mars. Puis en Angleterre (22-19 a.p.) en décembre en finale de la Coupe d'automne des nations, certes avec une équipe bis.

Quatre déplacements, deux défaites, 50% de réussite. Pas vraiment un bilan digne d'une équipe qui vise le top 3 mondial. "Nous avançons sur notre chemin. Et nous sommes en capacité de progresser. Nous allons être meilleurs. L'équipe est en train de se densifier. Et elle est déjà meilleure que l'année dernière", assure encore Galthié, qui n'a pas oublié que ses joueurs s'étaient imposés fin février à Cardiff pour la première fois depuis 2010.

- Dupont l'extraterrestre -

Sur la flèche du temps qui mène les Bleus jusqu'au Mondial-2023 à domicile, Dublin sera donc une étape essentielle pour les coéquipiers de "l'extraterrestre" Antoine Dupont. Où ils devront ralentir les sorties de balles irlandaises mais aussi se montrer plus efficaces sur la défense des rucks.

Le staff du XV de France a été pris de court vendredi, alors que Fabien Galthié et Raphaël Ibanez annonçaient leur propre liste: ni Jonathan Sexton (35 ans, 96 sélections) ni Conor Murray (31 ans, 88 sélections) ne figurent dans le XV de départ côté irlandais.

"Nous venons d'en prendre connaissance. Il va falloir s'adapter. Honnêtement, on pensait que Sexton (touché à la tête lors de la défaite contre le pays de Galles la semaine dernière, NDLR) passerait les paliers du protocole et serait apte à débuter", a admis le sélectionneur.

"Les Irlandais ne vont pas changer leur organisation parce que deux ou trois joueurs ne jouent pas. Ça modifie de petits aspects par rapport à leurs spécificités générales. Mais nous avons préparé des options, de petits aménagements. On se prépare à n'importe quelles conditions. Il faut se préparer à tous les défis, n'importe où et contre n'importe qui, à répondre au chaos avec le plus de solidité possible. Il faut surtout se préparer à l'imprévu", a-t-il encore estimé.

A leur place, l'ouvreur de l'Ulster Billy Burns (4 sél.) et le de demi de mêlée du Leinster Jamison Gibson Park (6 sél.) viendront donc remplacer la charnière habituelle, qui cumule tout de même 184 capes.

"On a perdu des joueurs d'expérience cette semaine mais le malheur des uns fait le bonheur des autres", a assuré le sélectionneur irlandais Andy Farrell. Fabien Galthié et ses jeunes sont prévenus.