Jupiler Pro League: le Standard tenu en échec par l'Antwerp (1-1)

Le Standard et l'Antwerp ont partagé l'enjeu (1-1) pour le compte de la 26e journée du championnat de Belgique de football, dimanche en début d'après-midi au stade Maurice Dufrasne de Sclessin.

Le Standard entamait la partie de la meilleure manière en convertissant un penalty dès la 8e minute de jeu. Le Congolais Merveille Bokadi se jouait de la défense anversoise et s'écroulait dans le rectangle. Il a fallu l'intervention du VAR pour que l'arbitre de la rencontre accorde le coup de réparation.

Mehdi Carcela, qui vient de signer un nouveau contrat avec les Rouches, en profitait pour inscrire son premier but pour le Standard depuis près d'un an (1-0, 8e). Le N.10 liégeois arborait d'ailleurs un maillot floqué du prénom de Dominique, en hommage à son ancien entraîneur Dominique D'Onofrio, décédé il y a cinq ans.

Les Anversois se montraient efficace sur l'une de leur première action très dangereuse. Nill De Pauw égalisait à la 28e sur un service de Lamkel Ze, revenu en grâce depuis l'arrivée de Frank Vercauteren (1-1, 28e).

Malgré l'entrée au jeu de Maxime Lestienne à la mi-temps, le Standard a concédé plusieurs occasions franches dans le second acte. Pieter Gerkens a trouvé la transversale de la tête et Seck, au rebond, a obligé Laurent Henkinet à un réflexe sur sa ligne (56e). Lancé par Boya, Lamkel Zé s'est présenté seul face à Henkinet mais a manqué de précision dans le dernier geste (67e).

Le Standard a lui bénéficié d'un dernier coup franc très intéressant mais Hugo Siquet n'a pas cadré sa tentative (90e+2). Le Great Old a cru arracher la victoire à la dernière seconde mais le goal de Lamkel Zé a été justement annulé pour une position de hors-jeu (90e+3).

Au classement, l'Antwerp reste deuxième avec 47 points et offre un boulevard au Club de Bruges, qui pourrait prendre 16 longueurs d'avance en cas de victoire à Charleroi en début de soirée. Le Standard est lui 6e avec 40 unités et figure toujours dans l'imposant peloton des prétendants au top 4, entre Genk (3e, 43 pts) et Malines (11e, 36 pts).

