Mondiaux de biathlon/Emilien Jacquelin: "Il n'y a pas une seconde où j'ai eu peur"

"Il n'y a pas une seconde où j'ai eu peur", a déclaré le Français Emilien Jacquelin, sacré pour la 2e fois d'affilée champion du monde de la poursuite, dimanche aux Mondiaux de biathlon à Pokljuka (Slovénie).

Q: Que représente ce titre pur vous?

R: "Pour moi le 14 février depuis 2004, c'est la mort de Marco Pantani et comme par hasard, Pantani c'était le panache. Il fallait oser. Je suis quelqu'un qui marche aux sentiments et comme tout sentimental, on peut avoir une grosse dépression ou une grosse envolée et aujourd'hui, c'était une grosse envolée. C'est dingue, j'en faisais une fixette et depuis 48 heures, j'avais peur de trop y penser. Le soir du sprint, j'étais déjà focus sur l'arrivée de cette course. J'étais dedans à 400%, je venais pour défendre mon titre, c'est une énorme fierté."

Q: Quelle est la différence avec le titre de l'an dernier?

R: "L'an dernier, c'était magnifique, sur un site que j'apprécie (Anterselva, ndlr). Je vais en garder beaucoup plus de souvenirs mais celle-ci, elle est d'autant plus belle que je l'ai méritée. L'an dernier, c'était un titre dû à l'excitation, j'avais 24 ans et je me retrouvais au dernier tir face à Martin Fourcade et Johannes Boe. C'est l'inconscient qui avait parlé. On se revoit enfant et on laisse cette part d'enfance s'exprimer et c'est comme ça que j'ai pu battre Johannes. J'étais dans une euphorie totale. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas, sur les skis, j'ai eu beaucoup de mal, j'étais très stressé pour régler ma carabine, je me suis juste échauffé 20 minutes et donc sur les skis c'était très compliqué. Par contre, les tirs étaient engagés mais naturels, il n'y a pas une seconde où j'ai eu peur. Je ne me suis jamais dit que je prenais des risques. C'est une grande leçon. Je dois rester moi-même plutôt que d'imiter Martin (Fourcade, ndlr) en faisant un tir plus calme."

Q: A quoi avez-vous pensé dans le dernier tour?

R: "Je me disais pas que c'était fait, je ne savais pas si ma vitesse à skis était bonne puisque j'étais seul pendant longtemps. Je savais que Johannes Boe pouvait être redoutable s'il rentrait toutes ses balles. J'ai essayé de gérer au mieux mon effort. Le début du dernier tour, j'étais encore concentré sur ma respiration et les skis."

Q: Qu'est-ce que cela représente d'égaler Martin Fourcade, seul Français à avoir conservé son titre mondial de la poursuite?

R: "Cela me tient à cœur, j'aime bien les statistiques. C'est une énorme fierté et un énorme héritage. Si ma génération est là, c'est grâce à Raphaël (Poirée, ndlr) et à Martin (Fourcade, ndlr). Je veux les remercier. Ils ont fait ce qu'est le biathlon aujourd'hui."

Q: Ce succès donne forcément des idées pour la suite de la compétition...

R: "Il y a de l'envie et c'est d'autant plus plaisant de voir que ça réussit quand je fais les choses naturellement, sans me prendre la tête. On est tellement exigeant avec nous-mêmes que l'on en fait trop parfois. Il faut laisser le naturel parler."