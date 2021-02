Trophée X2O - Eli Iserbyt ne pouvait que défendre sa première place au général: "Mon corps est vide"

(Belga) Eli Iserbyt a remporté le classement général du Trophée X2O de cyclocross, appelé l'an passé Trophée AP Assurances, pour la deuxième année consécutive à l'issue de la dernière manche, dimanche à Bruxelles. "Mon corps est vide", a-t-il confié après la course. "Il n'y a plus grand-chose dedans."

Eli Iserbyt a fini sixième, à plus d'une minute de Toon Aerts, qui s'est ainsi rapproché de 3:02 à 1:55 au classement général final. "Dès le début, j'étais un peu à bloc", a expliqué Iserbyt. "Toon Aerts roulait très fort. Je voyais à chaque tour mon avance au général diminuer, mais heureusement je démarrais avec trois minutes d'avance. Je ne pouvais rien faire de plus que défendre mon classement aujourd'hui. C'était ma mission, et je l'ai accomplie. Il n'y avait aucune chance de gagner, ni d'obtenir une place d'honneur." "Je sens que mon corps est un peu vide", a ajouté Iserbyt. "La saison commence à être longue, mais je suis heureux de ce que j'ai réalisé. J'avais trois objectifs et je les ai atteints tous les trois et cela me rend heureux. Le week-end prochain je disputerai encore des cross, donc je ne pense pas que je ferai grand-chose cette semaine pour laisser mon corps se reposer. Je suis heureux de ce classement, c'est toujours beau dans un palmarès." (Belga)