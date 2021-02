Les Belges à l'étranger - Match nul entre Wolfsbourg et Mönchengladbach, sixième clean sheet d'affilée pour Casteels

(Belga) Wolfsbourg et Mönchengladbach se sont quittés sur un match nul et vierge dimanche lors de la 21e journée de Bundesliga (0-0).

Les deux équipes n'ont pas pu se départager après 90 minutes. C'est le sixième match de suite que Koen Casteels, capitaine de Wolfsbourg, garde ses filets inviolés (5 matchs de Bundesliga et un match de Coupe d'Allemagne). Au classement, Wolfsbourg (39 points), est rejoint à la 3e place de Bundesliga par Francfort, vainqueur 2-0 face à Cologne plus tôt dans la journée. Mönchengladbach est 7e avec 33 points. Aux Pays-Bas, Loïs Openda, qui a joué 82 minutes, n'a pu aider Vitesse à venir à bout de Twente lors de la 22e journée d'Eredivisie (0-2). Queensy Menig (16e) et Thijs van Leeuwen (90e+4) ont inscrit les deux buts de la rencontre. Vitesse est dépassé par AZ au classement et est désormais 4e avec 42 points alors que Twente se classe 7e avec 33 unités.