Des chocs qui font rêver: voici ce qu'il faut attendre du retour de la Ligue des Champions

Notre présentatrice Anne Ruwet a préfacé, avec l’aide de notre consultant Frédéric Gounongbe, les deux affiches que nous proposons de suivre cette semaine sur Club RTL. FC Barcelone – Paris Saint-Germain (Mardi dès 20h10) et FC Porto – Juventus (Mercredi dès 20h10)

Sans Neymar et Di Maria, le collectif parisien peut-il malgré tout espérer la victoire au Camp Nou? Le collectif parisien ? C'est justement de ça dont il est question ! L’hégémonie de ce PSG sous l’ère qatari s’est construite sur des individualités (Beckham, Ibrahimovic, Neymar…). En donnant malheureusement l’impression, à raison, que le succès de ce club devait forcément passer par les exploits individuels de ses stars.

Ce n’est d’ailleurs pas les deux dernières éliminations précoces du PSG en 8e de finale (2017-2018 & 2018-2019) sans Neymar qui vont nous faire dire le contraire. C’est donc le moment parfait pour Mbappe, qui a toujours réclamé plus de responsabilités au sein du club, de prouver qu’il peut supporter presque seul le poids de la ligne d’attaque du PSG. Mais c’est aussi le moment idéal pour le PSG de prouver au monde entier qu’au-delà de cette construction basée sur des recrutements de stars, un collectif solide et performant s’est constitué.

Ronald Koeman, l’entraineur du FC Barcelone, doit faire face à un véritable casse-tête au niveau défensif. Est-ce la clé de ce match-aller? Le principal défi de cette rencontre pour Koeman sera de trouver une nouvelle formule gagnante en défense car une interrogation demeure : Araujo et Piqué seront-ils prêts, in extremis, pour disputer cette rencontre ? Mingueza a lui profité des blessures et méformes dans ce secteur pour montrer à son coach hollandais qu’il pouvait compter sur lui mais du haut de ses 21 ans il manque cruellement d’expérience au très haut niveau. D’expérience, Lenglet et Umtiti en ont mais le premier est très loin de son niveau affiché à Barcelone durant la saison 2018-2019. Quant au second, miné par une blessure au genou qu’il traîne depuis des années, il n’est plus que l’ombre de lui-même. Pour convertir ce constat en chiffres, le Barça, sur les 4 matchs qu’il a déjà eu à jouer en février c’est…8 buts encaissés !

La star portugaise, Cristiano Ronaldo retrouve un club portugais, le FC Porto, en 8èmes de finale. La Juventus doit-elle craindre un match piège face aux troupes de Sergio Conceiçao? La Juve doit en tout cas prendre ce match très au sérieux ! Porto, à domicile, a été intraitable en phase de groupes de la Ligue des Champions avec 2 victoires (2-0 et 3-0 contre l’Olympiakos et l’Olympique de Marseille) ainsi qu’un nul contre Manchester City (0-0). Même si en championnat ils sont distancés par le Sporting Lisbonne, le FC Porto peut compter sur la meilleure attaque du championnat avec 43 buts mais aussi sur un style de jeu mis en place par Sergio Conceiçao qui arrive à faire parvenir le danger sur l’équipe adverse d’un peu partout.

Est-il encore nécessaire de parler du facteur X de cette rencontre qui sera encore et toujours Cristiano Ronaldo? A 36 ans, il domine le classement des buteurs en Serie A avec 16 buts et a déjà marqué 4 buts lors des 4 matchs qu’il a disputés en Ligue des Champions.