Pisté par les Diables Rouges, ce jeune défenseur inscrit son premier but en pro (vidéo)

Leeds United a été lourdement battu par Arsenal dimanche lors de la 24e journée de Premier League (4-2). Le Belgo-Néerlandais Pascal Struijk a inscrit son premier but pro pour Leeds.

Dans ce duel de milieu de classement, Arsenal faisait la différence rapidement. Le score était déjà de 3 buts à 0 à la mi-temps grâce à Pierre-Emeryck Aubameyang (13e et 41e) et Hector Bellerin (45e). En deuxième mi-temps, Aubameyang alourdissait la marque (47e) avant que Pascal Struijk ne réduise l'écart (58e).

Le défenseur belgo-néerlandais, qui évolue régulièrement au poste de milieu défensif dans l'équipe de Marcelo Bielsa, inscrivait là le premier but de sa jeune carrière. Né à Deurne, Struijk pourrait être appelé par Roberto Martinez avec les Diables Rouges. Quelques instants plus tard, Helder Costa réduisait encore un peu plus l'écart (69e) mais le score en restait là. Struijk a joué toute la rencontre et a été averti.

Au classement, Arsenal dépasse Leeds et se classe 10e avec 34 points alors que Leeds est 11e avec 32 points.