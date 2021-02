Open d'Australie: Elise Mertens a "tout donné" sur le court

Elise Mertens était déçue, forcément, lundi soir à Melbourne, après n'avoir pas réussi à se hisser pour la deuxième fois de sa carrière en quart de finale à l'Open d'Australie. Dans la Magaret Court Arena, la numéro 1 belge, 25 ans, s'est inclinée contre la Tchèque au tennis très fluide Karolina Muchova (WTA 27), 24 ans, 7-6 (7/5) et 7-5 après avoir mené 4-0 et 5-2 double break dans le premier set.

"Je ne suis évidemment pas heureuse d'avoir perdu", a confié Elise Mertens, 16e joueuse du monde. "Ce fut un match très serré. Au début, elle n'était pas dans le coup. Elle commettait pas mal de fautes. Ensuite, elle est mieux rentrée dans la partie et elle a été très régulière jusqu'à la fin. J'aurais pu gagner ce premier set, oui, mais je sais que les choses peuvent vite basculer en tennis. Elle retournait bien et je parvenais difficilement à la faire dévier de sa ligne de fond et à frapper des coups gagnants. Mais bon, j'ai continué à me battre, à essayer de trouver des solutions. Et j'ai laissé tout ce que j'avais sur le court".

Battue l'an dernier par Simona Halep, 2e mondiale, c'est la deuxième fois consécutive qu'Elise Mertens s'incline en huitième de finale à Melbourne. Et élément un brin étonnant, la numéro 1 belge ne savait pas pourquoi elle avait perdu ce match contre Karolina Muchova.

"C'est difficile de dire à l'heure actuelle ce que j'ai fait de mal ou ce que j'aurais pu faire de mieux. Je savais qu'elle jouait bien, car elle avait battu Pliskova. J'aurais peut-être pu mieux servir. Je m'attendais aussi ce que son revers soit moins performant que son coup droit, mais ce n'était pas le cas. Tactiquement, je ne voyais pas comment manœuvrer. Il faut que j'analyse ce match pour faire mieux la prochaine fois. Mais là, je vais aller dormir. Il est déjà passé 22h30 et je joue encore en double demain (mardi)".