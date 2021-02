Thomas Tuchel avoue avoir fêté la Saint-Valentin... en visio-conférence

Il y a un bon mois, Thomas Tuchel prenait la tête de Chelsea. L'entraîneur allemand vit une situation très particulière à Londres, alors que sa famille est partagée entre Paris, où il était coach en début de saison, et Londres, où il vit aujourd'hui.

En effet, ses enfants vont terminer leur année scolaire dans une école française. Sa femme a donc décidé de rester sur place pour s'occuper d'eux. Ce qui fait naître certaines situations assez surprenantes en raison de la crise sanitaire. "Ce n’est pas une situation facile, c’est impossible de voyager pour le moment. Les enfants vont à l’école mais ce serait bien si nous pouvions être ensemble", admet le technicien allemand.

Ce dernier a ensuite avoué avoir passé une drôle de Saint-Valentin. "C’était notre choix et nous devons y faire face comme beaucoup d’autres personnes. Ce n’est vraiment pas facile, ils me manquent beaucoup. La Saint-Valentin, c'est une réunion Zoom. Sur le plan familial, c'est assez triste. Nous sommes des privilégiés. On est en sécurité et en bonne santé alors je n’ai pas trop envie de me plaindre", a-t-il en effet poursuivi.

Chelsea joue ce soir en Premier League face à Newcastle.