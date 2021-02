Les stars de la Ligue des Champions sont de retour

Elle est enfin de retour ! La Ligue des Champions va désormais rythmer vos soirées foot. A partir de cette semaine, et jusqu’à la finale, ce ne sont pas moins de 17 rencontres en direct qui vous seront proposées par toute l’équipe de RTL Sport. Dès ce mardi, place aux huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Cette semaine, deux fabuleuses affiches vous attendent.

Mardi, le FC Barcelone affronte le Paris-Saint-Germain. Ce duel est désormais un véritable classique de la compétition. La dernière fois que ces deux clubs se sont rencontrés, en 2017, cela a donné lieu à un match épique entré désormais dans l’histoire : la fameuse « Remontada » et son score étonnant (6-1). Cette année, il est extrêmement compliqué de désigner un favori. Le Barca a terminé deuxième de son groupe, suite à une lourde défaite à domicile face à la Juventus. Mais depuis quelques semaines, les Blaugrana semblent retrouver un jeu plus offensif et percutant. « Nous sommes dans un très bon moment », explique Ronald Koeman, l’entraîneur catalan. Samedi, son équipe a étrillé Alavès et Lionel Messi a inscrit un doublé. L’Argentin semble retrouver la joie de jouer au meilleur moment. Cela promet ! De son côté, Paris a encaissé les mauvaises nouvelles ces derniers jours. Neymar, blessé aux adducteurs, ne jouera pas ce duel face à son ancien club. Depuis son arrivée à Paris, le Brésilien a souvent été indisponible lors des moments cruciaux. Mais avec Mbappé, Icardi, ou Verratti, les Parisiens possèdent les atouts pour réaliser une performance en Catalogne. Quoi qu’il en soit, ces deux équipes visent la victoire finale. Une élimination à ce stade serait un échec. Quelle pression ! Mercredi, la Juventus se déplace à Porto. La Vieille Dame nourrit d’énormes ambitions dans cette Ligue des Champions, d’autant qu’elle est à la traîne en championnat d’Italie. Battue ce week-end à Naples, les hommes d’Andrea Pirlo veulent réagir dans une compétition qui leur semble maudite (dans son histoire, la Juventus a perdu 7 finales de C1). Les Italiens s’appuient sur un Cristiano Ronaldo égal à lui-même. Attention, le Portugais n’a inscrit que 4 buts en Coupe d’Europe face à des clubs de son pays. Contre Porto, cela ne sera pas simple. Les Dragons présentent une défense de fer : en Ligue des Champions, ils restent sur 467 minutes sans encaisser. Un défi à la taille de CR7 ! Bref, cette semaine, vous avez rendez-vous avec Messi, Mbappé et Ronaldo… Pouvons-nous rêver meilleure compagnie ?