F1: McLaren, première écurie à présenter sa monoplace pour 2021, dévoile ses objectifs (photos)

L'écurie de F1 McLaren, qui présentait lundi sa monoplace pour 2021 et son nouveau duo de pilotes, se fixe pour objectif de "se rapprocher" de Mercedes, septuple championne en titre des pilotes et des constructeurs, qui lui fournit désormais son moteur.

Le Britannique Lando Norris (21 ans), qui entame sa troisième saison en F1 avec l'équipe anglaise, est accompagné de l'Australien Daniel Ricciardo (31 ans), en provenance de Renault et passé avant par Red Bull, qui succède à l'Espagnol Carlos Sainz Jr, parti pour Ferrari.

Ils prendront, dès mardi à Silverstone pour un tournage promotionnel, le volant d'une monoplace baptisée MCL35M. Il s'agit d'une évolution de la MCL35 de 2020, une grande partie des développements ayant été gelés avec le report à 2022, dans le contexte de pandémie, du changement de règlement technique prévu initialement pour 2021.

McLaren a tout de même troqué le moteur Renault qui la propulsait depuis trois ans pour une unité de puissance Mercedes, car elle voulait se doter d'"un moteur capable de gagner des championnats", a rappelé le team principal Andreas Seidl lors d'une conférence de presse virtuelle.

"La relation est directe et simple", fait savoir le directeur technique James Key, ajoutant: "l'installation de Mercedes est extrêmement ordonnée et donc aisée à intégrer, ce qui est un avantage, mais il y a également des contraintes dans d'autres domaines auxquelles nous devons nous adapter."

Alors que l'objectif sportif de McLaren est de retrouver les sommets après des années difficiles, "nous nous efforçons de combler l'écart avec l'écurie Mercedes, dont nous anticipons qu'ils seront encore les plus rapides cette année", exhorte le PDG Zak Brown.

Ricciardo vise les podiums

"Il y a peu de changements réglementaires donc nous nous attendons à ce que l'équilibre des forces soit le même en encore plus serré, ajoute-t-il. Au-delà de ça, la concurrence est trop proche pour faire des prédictions", estime Brown, dont l'écurie est remontée de la 9e place chez les constructeurs en 2017 à la 3e l'an dernier.

A trois reprises sur le podium entre fin 2019 et 2020, après quatre saisons de disette, McLaren n'a pas encore la victoire en Grand Prix en ligne de mire. "L'unité de puissance Mercedes doit nous le permettre mais nous avons encore à faire du côté de la voiture pour y parvenir", tempère Seidl.

Le nouveau venu Ricciardo, qui a signé pour trois saisons, a lui "l'ambition d'être encore sur le podium". "La plupart des écuries en ont le potentiel et j'espère que mon expérience et ma motivation me permettront de sortir gagnant de mes batailles", dit-il.

Atteint du Covid-19 début janvier, Norris confie avoir "perdu le goût et l'odorat pendant quelques jours" et s'être senti "vidé et fatigué pendant deux semaines" mais s'être "pleinement remis".

Sportivement, il juge avoir désormais surtout "de petites choses à peaufiner avec l'équipe" et ajoute: "dans l'ensemble, j'aborde la saison sachant ce que je veux vraiment".

Le bal des présentations des écuries, plus espacées dans le temps cette année en raison d'essais hivernaux et d'un premier Grand Prix tardifs (à Bahreïn, du 12 au 14 mars et du 26 au 28 mars respectivement), se poursuit avec AlphaTauri vendredi, Alfa Romeo lundi, Ferrari en deux temps les 26 février et 10 mars, Mercedes le 2 mars et Williams le 5 mars.

Red Bull, Aston Martin (ex-Racing Point), Alpine (ex-Renault) et Haas n'ont pas encore annoncé de date.