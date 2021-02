Open d'Australie: Serena Williams bat Halep et rejoint Osaka en demi-finales

Serena Williams (11e mondiale) s'est montrée très forte physiquement et mentalement mardi pour éliminer Simona Halep (2e) en deux sets 6-3, 6-3. L'Américaine était menée 1-3 dans le deuxième set avant de faire une remontée spectaculaire et gagner le set 6-3, et donc le match. Elle rejoint la Japonaise Naomi Osaka (3e) en demi-finales de l'Open d'Australie qui a éliminé de son côté la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 71) 6-2, 6-2.

A 39 ans, la cadette des sœurs Williams jouera sa neuvième demie à Melbourne. A chaque fois lors des huit précédentes, l'Américaine s'est qualifiée pour la finale. Et sept fois, elle a remporté le titre (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 et 2017). Si elle s'impose cette année elle décrochera son 24e titre du Grand Chelem, une performance inédite dans l'histoire du tennis.