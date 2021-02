Mondiaux de biathlon: Marketa Davidova sacrée sur l'Individuel, les Bleues hors du coup

La Tchèque Marketa Davidova a été sacrée championne du monde de l'Individuel, mardi à Pokljuka aux Mondiaux de biathlon, alors que les Françaises ont vécu une dure journée.

Davidova (24 ans), auteure d'un 20/20 au tir et qui n'avait gagné qu'une course sur le circuit jusque-là, remporte le premier titre mondial de sa carrière en devançant la Suédoise Hanna Oeberg, championne olympique de la spécialité, et la Norvégienne Ingrid Tandrevold.

L'Italienne Dorothea Wierer, tenante du titre, n'a fini que 9e mais s'est consolée avec le petit globe de l'Individuel.

Du côté français, la course a été un calvaire après un début de compétition prometteur (2 médailles pour Anaïs Chevalier-Bouchet). Anaïs Bescond, première représentante tricolore, a terminé 18e.

Anaïs Chevalier-Bouchet, qui avait décroché l'argent du sprint et le bronze de la poursuite, a cette fois été largement distancée. Avec un 18/20 à la carabine, elle a dû se contenter de la 27e place.

Julia Simon, qui a commis 7 fautes au tir, n'a de son côté même pas franchi la ligne d'arrivée puisque l'encadrement des Bleues lui a demandé de couper son effort afin de la préserver pour la fin des Mondiaux.

