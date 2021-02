Mondiaux de ski alpin: "Une récompense", savoure Mathieu Faivre, sacré en parallèle

"C'est un comble!" Mathieu Faivre est devenu mardi le premier champion du monde du parallèle individuel en ski alpin à Cortina d'Ampezzo (Italie), dans une discipline récente régulièrement décriée pour son format.

QUESTION: Comment accueillez-vous ce titre de champion du monde?

REPONSE: "Je suis réellement content de la façon dont j'ai abordé la course aujourd'hui. Je n'avais pas de plan je voulais juste produire du ski, j'ai réussi à le faire. Je suis vraiment satisfait d'avoir réussi à produire du ski de très haut niveau, même avec la pression."

Q: Vous devenez le premier champion du monde de parallèle individuel...

R: "C'est un comble! Je n'ai pas toujours été d'accord avec cette discipline, sur les qualifications, l'absence de run/re-run. Aujourd'hui on a quelque chose de plus juste, plus sympa à regarder pour le téléspectateur. Je suis le premier champion du monde mais ça ne change pas ce que je disais. Elle est quand même là (la médaille), je ne vais pas cracher dessus."

Q: Quelle place prend cette journée dans votre carrière?

R: "Ca fait quatre ou cinq ans que je suis en délicatesse, que je ne fais pas les saisons que j'aimerais faire, c'est une récompense, de savoir que je suis capable de produire ce genre de ski sur un tel évènement. Il y a des journées comme ça où tout se met dans l'ordre, tout se passe bien. Des fois je me disais, +oui tu es capable de le faire+, je me suis donné l'autorisation d'y croire. En terme d'émotions, par rapport à mon succès en Coupe du monde en 2016 à Val d'Isère, ce n'est pas la même chose. Très honnêtement, à Val d'Isère, c'était incroyable, il y avait le public, les copains. Là, c'est particulier, regardez il n'y a personne dans la zone d'arrivée."

Propos recueillis en zone mixte