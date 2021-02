Open d'Australie: un premier titre en Grand Chelem en simple pour Joachim Gérard

À 32 ans, Joachim Gérard a remporté le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière en simple en inscrivant son nom au palmarès de l'Open d'Australie de tennis en fauteuil roulant, mercredi à Melbourne.

Numéro 4 mondial, Joachim Gérard a battu en finale le Britannique Alfie Hewett, 3e joueur du monde, en 3 sets: 6-0, 4-6, 6-4. Le match a duré 2 heures et 13 minutes. Joachim Gérard avait déjà atteint la finale à Melbourne en 2016, où il a soulevé deux fois le trophée en double, et à Roland Garros l'an dernier, où il a d'ailleurs été battu par Alfie Hewett. Le triple Paralympien belge de l'année réussit enfin à décrocher son premier titre majeur en simple. Son palmarès comprend notamment quatre titres aux Masters (2015, 2016, 2018, 2019) et une médaille de bronze aux Jeux de Rio.

