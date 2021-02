Juventus: à 36 ans, Chiellini ne veut pas penser "à long terme"

A 36 ans et en fin de contrat en juin, l'emblématique capitaine de la Juventus Turin, Giorgio Chiellini, a assuré mardi ne plus vouloir penser "à long terme" concernant une éventuelle prolongation ou non avec les Bianconeri.

"Je ne raisonne qu'au quotidien, et je touche du bois, avec un peu de superstition", a-t-il assuré en conférence de presse, à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions à Porto. "A chaque fois que j'ai pensé à long terme, je me suis trompé. Je vis le quotidien avec enthousiasme en essayant de donner le maximum, et puis on verra", a ajouté le défenseur central, qui a disputé avec la Juventus 72 matches de Ligue des champions et remporté neuf titres de champion d'Italie, depuis son arrivée en 2005. Chiellini, perturbé par des blessures depuis 18 mois, a fait un solide retour en défense centrale depuis janvier. Il devrait être aligné mercredi à Porto aux côtés de Matthijs De Ligt, en l'absence de Leonardo Bonucci, blessé.