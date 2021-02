Les projections du CIES pour les titres de champions: l'Atlético Madrid en Espagne, Lyon en France et l'Inter Milan en Italie

L'Observatoire du football CIES a présenté lundi la projection des points en fin de saison pour les équipes de 22 ligues à travers l'Europe.

Cette projection est "effectuée sur la base d’un modèle statistique prenant en compte les tirs cadrés, les tirs depuis la surface (tentés ou concédés), la possession de la balle, ainsi que les passes réussies dans le tiers adverse et celles des adversaires dans son propre camp".

Selon cette projection, l'Olympique Lyonnais sera champion de France avec 82 points, un de plus que Paris Saint-Germain, trois de plus que Lille et neuf de plus que l'AS Monaco. Sans surprise, les actuels leaders Bayern Munich (+6 points sur RB Leipzig), Atlético Madrid (+3 sur Barcelone) et Manchester City (+14 sur Manchester United) seraient champions, tandis qu’en Italie l’Inter redécouvrirait la joie du titre après onze saisons de disette, en devançant Milan (+2) et Juventus (+3).

Cependant, le CIES n'a pas jugé nécessaire de réaliser pareille projection pour la Belgique...