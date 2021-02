Joachim Gérard savoure son tout premier titre en Grand Chelem: "Mon rêve, c'est d'arriver numéro un mondial" (vidéo)

Joachim Gérard a réalisé un exploit monumental. Notre compatriote, actuellement quatrième au classement mondial, cherchait à triompher en Grand Chelem depuis des années. Ce sacre, il l'attendait après trois finales perdues. Un véritable aboutissement. "Une victoire en Grand Chelem, cela reste incroyable. Mais le plus grand rêve, c'est d'arriver numéro un mondial. Cela passera par une victoire en GC, puis plusieurs, donc débloquer le compteur est incroyable, mais l'objectif est d'en gagner plusieurs pour devenir numéro un mondial", a déclaré le joueur.

Après cette victoire, Joachim Gérard va retrouver la Belgique. Non sans une certaine impatience. "Cela fait bientôt 5 semaines que je suis parti. On repart demain soir, on arrivera vendredi en début d'après midi et j'ai hâte de serrer dans mes bras ma compagne et mon chien, qui sont vraiment ma famille très proche. Puis ma famille, telle que ma mère, mon frère, mon père, ma soeur", a-t-il admis.

Il est ensuite revenu sur l'exemple qu'il donne à des milliers de jeunes sportifs handicapés. "Je pense que je suis un fer de lance dans le handisport en Belgique. Si à travers ce titre, je peux encore faire davantage connaître le handisport, pas que le tennis en fauteuil roulant, c'est vraiment avec plaisir", a expliqué notre compatriote.