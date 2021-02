Une nuit blanche qui valait le coup: la famille de Joachim Gérard exulte après son sacre à l'Open d'Australie (vidéo)

Cette nuit, Joachim Gérard est devenu un vainqueur en Grand Chelem. Notre compatriote a remporté l'Open d'Australie au bout du suspens. Son premier titre, sa famille le vit avec beaucoup d'émotion.

La nuit fut courte pour Fabienne et Patrick Gérard, installés à Limelette. Et pour cause: leur fils, Joachim, jouait sa quatrième finale en Grand Chelem, à Melbourne. Au bout de trois sets et d'un suspens insoutenable, le Belge a triomphé, remportant un tournoi de ce niveau pour la première fois de sa carrière. "Ce n'est pas pour les parents ça, il faut que l'on fasse un petit check up cardiaque avec des matchs pareils, mais c'est un soulagement et un plaisir immense", plaisante Patrick, très ému.

Depuis lors, les félicitations pleuvent au téléphone. Les frères et soeurs, notamment, se sont tous manifestés. "Je pensais qu'ils étaient tous dans leur lit, parce que comme ils travaillent, ils ne vont pas non plus tout regarder. Mais j'ai eu des messages de tout le monde, disant que c'était stressant, qu'il l'avait enfin fait, que c'est super. Ses frères et soeurs sont derrière lui, il a un réel soutien", se réjouit Fabienne Gérard, très fière de son fiston.

"C'est un accomplissement par rapport à son travail. Mais je sais qu'au fond de lui, il a le plaisir de mettre le handisport en avant. Pour lui c'est quelque chose d'essentiel", précise dans la foulée la maman, qui ne cache pas sa fierté devant la collection de trophées de Joachim Gérard, quatrième mondial dans sa discipline.

Le parcours de Joachim Gérard est atypique. Touché par son handicap depuis l'âge de 9 mois, il n'a jamais connu autre chose que le handisport. Passé par le ping pong et la natation, il a finalement trouvé ses repères au tennis. Son papa le décrit d'ailleurs comme un sportif exemplaire. "Il s'entraîne beaucoup. C'est quasiment la même chose qu'un valide", martèle-t-il.

De son côté, son fils profite. Il faut dire qu'il est aidé par un accompagnement à la hauteur de ses qualités, qui se charge de sa préparation physique ou encore du suivi diététique. Le résultat, c'est ce sacre. Grandiose !