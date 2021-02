Youth League: la compétition est annulée

Dans un communiqué, l'UEFA a annoncé avoir décidé d'annuler l'édition 2021 de la Youth League.

"Le Comité exécutif de l'UEFA a décidé d'annuler l'édition 2020/21 de l'UEFA Youth League en raison de la pandémie Covid-19 et de ses effets sur l'organisation des compétitions. Peut-on lire dans le communiqué. Le comité avait initialement décidé l'année dernière de modifier le format du concours et de retarder son lancement, mais les différentes mesures imposées par les autorités sanitaires à travers l'Europe n'ont cessé d'évoluer depuis. Les restrictions de déplacement des clubs participants créent des difficultés majeures pour l'organisation de leurs matches et deux clubs se sont déjà retirés de la compétition."

"Le Comité exécutif de l'UEFA a souligné qu'il n'y avait aucune possibilité de reporter davantage le début de la compétition et que la santé et la sécurité des jeunes joueurs devaient recevoir la plus haute priorité possible. Malheureusement, les conditions pour redémarrer cette compétition internationale de jeunes ne sont pas réunies dans les circonstances actuelles et la Commission des compétitions interclubs de l'UEFA et l'Association européenne des clubs ont été consultées et ont soutenu l'idée d'annuler exceptionnellement l'UEFA Youth League cette saison."

Les jeunes du Club de Bruges devaient affronter leurs homologues de l'Istanbul Basaksehir en 32e de finale.