Analyse du style offensif et d'attaque de la Juventus d'Andrea Pirlo (vidéo)

Le consultant RTL Sport Frédéric Gounongbe a analysé le style offensif et d'attaque de la Juventus d'Andrea Pirlo.

"L'un de ses principes est de passer par le côté. Sur les 12 buts marqués en Ligue des champions, son équipe en a marqué la moitié via des centres", a expliqué le consultant RTL Sport. "Le positionnement faut de Cuadrado, le long de la ligne, libère le couloir. Ce qui va lui permettre d'être lancé en profondeur et de se retrouver en 1 contre 1 et il va pouvoir centrer. Il faut aussi noter la nombreuses présence des attaquants, c'est important".

"Une autre phase important de la Juve de Pirlo, c'est aspirer l'adversaire d'un côté pour trouver par exemple McKennie en pivot pour basculer sur Cuadrado qui est resté très écarté. Et ensuite, en une touche, il peut centrer, toujours avec cette énorme présence des attaquants dans le rectangle", a conclu Frédéric Gounongbe.