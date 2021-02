Jupiler Pro League - Ostende bat Genk (3-1) et prend la 4e place à Anderlecht

(Belga) En battant Genk 3-1 mercredi, Ostende a intégré le top 4 au terme de la 27e journée de championnat de Belgique de football. Un doublé sur penalty de Makhtar Gueye (22e, 26e) et Arthur Theate (58e) ont propulsé les Kustboys à la 4e place du classement avec 42 points, tout comme Anderlecht (5e). Genk reste 3e (43 points). Plus tôt dans la soirée, Waasland-Beveren (24 points, 17e) a cédé la lanterne rouge au Cercle Bruges (23 points) grâce à sa victoire 1-0 sur Eupen (32 points, 14e).

Genk a misé sur la pointe de vitesse de Theo Bongonda, une tactique rapidement payante: lancé par Bryan Heynen, l'attaquant est entré en collision avec Guillaume Hubert. Wim Smet n'a pas bougé mais interpellé par le VAR, il est allé voir les images et a accordé le penalty transformé par Onuachu (10e, 0-1). Ostende ne s'est pas laissé impressionner et s'est porté à l'offensive. Grâce à un remuant Fashion Sakala, les Kustboys ont semé la panique dans la défense de Genk mais n'ont pas profité d'une erreur de Daniel Munoz (14e). Par contre, Gueye n'a pas l'occasion de remettre les deux équipes à égalité sur un penalty accordé pour une faute de Carlos Cuesta sur lui (22e, 1-1). Le mot penalty allait encore être prononcé quelques secondes plus tard lorsque Sakala est entré en contact avec Mark McKenzie, qu'il avait mis dans le vent. L'arbitre est à nouveau allé voir la vidéo et a permis à Gueye de signer un doublé sur penalty (26e, 2-1). La reprise a démarré sur un joli une/deux entre Kristian Thorstvedt et Onuachu mais le tir du Norvégien a volé carrément à côté (47e). Junya Ito et Onuachu ont encore causé des soucis à la défense ostendaise avant que Theate ne mette fin à cette domination d'un tir à distance (58e, 3-1). La phase finale a encore été émaillée d'occasions mais Munoz n'a pas réduit le retard de Genk parce sa frappe a été renvoyée par le poteau (75e). Quant à Mamadou Thiam, qui était monté au jeu (73e), a perdu son duel avec le jeune gardien genkois, 18 ans, Maarten Vandevoordt (78e). (Belga)