Ligue des champions: Dortmund s'impose à Séville et prend une option sur les quarts grâce à un grand Haaland (vidéo)

Le Borussia Dortmund a réalisé une excellente opération en s'imposant (3-2) sur le terrain du FC Séville mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (retour le 9 mars). A la peine dans son championnat, l'équipe d'Edin Terzic s'est imposée grâce à un but de Dahoud, d'une frappe enroulée en pleine lucarne (19e), puis à un doublé de l'intenable Erling Haaland (27e, 43e,) pour ses septième et huitième buts en C1 cette saison. Séville, qui restait sur neuf victoires d'affilée, avait ouvert la marque par Suso (7e) puis réduit le score par Luuk de Jong (84e).

Avec un doublé autoritaire, le prodige Erling Haaland a permis au Borussia Dortmund de repartir de Séville avec la victoire 3-2 mercredi en 8e de finale aller de C1.

Le jeune norvégien (20 ans) a d'abord envoyé dans les filets andalous un astucieux ballon piqué par Jadon Sancho dans la surface (27e), avant de doubler la mise du gauche en contre-attaque, sur un ballon glissé par son capitaine Marco Reus (43e).

Auparavant, Suso avait ouvert le score pour Séville d'une frappe déviée par le pied de Mats Hummels (7e), puis Mahmoud Dahoud avait égalisé d'une superbe frappe depuis l'extérieur de la surface (19e)... et le remplaçant Luuk de Jong a redonné un vain espoir aux siens en fin de match, avec la réduction du score sur un long coup franc repris du plat du pied droit (84e).

Malgré ces rebondissements, c'est bien Haaland qui a été proche du coup du chapeau, avec ce missile détourné par les gants fermes de Bono à la 34e.

Il fallait au moins le génie du prodige norvégien pour sortir le Borussia Dortmund de sa torpeur. Le club allemand, qui restait sur une seule victoire sur ses 6 derniers matches de championnat et qui a appris lundi que l'entraîneur actuel Edin Terzic serait remplacé par Marco Rose à la fin de la saison, s'est encore une fois reposé sur la magie de son jeune "goleador" pour se remettre sur le droit chemin.

Et de huit pour Haaland qui sonne la révolte

Ce doublé élève le total de buts de Haaland en Ligue des champions à 18 réalisations en seulement 13 matches dans sa carrière. Cette saison en C1, il totalise déjà 8 buts en 5 matches.

"Si nous jouons comme nous l'avons fait lors des derniers matches, nous n'avons aucune chance", avait mis en garde le serial buteur avant le match, l'un des seuls à avoir sonné la révolte dans le vestiaire allemand.

Pour Séville, qui abordait cette double confrontation dans la peau de favori vu la préparation tronquée du Borussia, ce revers à domicile compromet sérieusement ses chances de qualification, avant le 8e de finale retour prévu le 9 mars en Allemagne.

Il porte surtout un gros coup à la belle dynamique des Andalous, qui restaient sur 9 victoires consécutives entre Liga et Coupe d'Espagne et aucun but encaissé depuis un mois (le 19 janvier contre Alavés, 1-2), et qui venaient de récupérer leur capitaine Jesus Navas (remis de douleurs à la hanche), finalement titulaire pour le retour de la C1.

Jules Koundé et le rideau "blanquirojo" n'ont rien pu faire face à la puissance offensive de Haaland et consorts, et ont rendu leur pire copie depuis le début de saison. Ils devront obligatoirement faire mieux au retour, en Allemagne, pour accrocher leur ticket pour les quarts.