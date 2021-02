C1: La Juventus, battue 2-1 à Porto, préserve ses chances en fin de match

La Juventus Turin a préservé, in extremis, ses chances de rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions en marquant en fin de match contre le FC Porto, vainqueur 2-1 mercredi en 8e aller de C1.

Déjà battue ce week-end face à Naples en Serie A, la Juve a été cueillie à froid à l’entame des deux périodes, puis elle n'a su que rarement résoudre les problèmes posés par un FC Porto opportuniste, patient et bien organisé.

Les errements défensifs de la Vieille Dame ont été parfaitement exploités par la paire d’attaquants de l’équipe portugaise composée de l’international iranien Mehdi Taremi (1ere) et de l’international malien Moussa Marega (46e), buteurs ce soir.

Federico Chiesa a sauvé l’honneur des Italiens en réduisant le score en fin de rencontre d'une frappe limpide qui a pris Marchesin à contre-pied sur un bon service d’Adrien Rabiot (82e). Un but à l'extérieur qui pourrait se révéler crucial à la fin du match retour, le 9 mars à Turin.

Avant le match, le coach des Bianconeri, Andrea Pirlo avait comparé Porto à l’Atlético Madrid, vainqueur de la Juve en 8e aller en 2019 (2-0). La rencontre lui a donné raison, ses joueurs ayant toutes les peines du monde à contrer des Portugais pressant très haut, et très agressifs.

- Mauvaises entames -

Dès la 2e minute de jeu, pressé très haut par Sérgio Oliveira, Rodrigo Bentancur a mal ajusté sa passe en retrait vers son gardien Wojciech Szczesny qui n’a pas été aussi prompt que Taremi pour intercepter le ballon, laissant l’Iranien tacler le ballon dans les buts turinois.

Au début de la seconde période, il n’aura fallu que 18 secondes aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo pour encaisser un second but: Wilson Manafa n’a pas été inquiété pour centrer vers Marega en pleine surface. L’ancien joueur d’Amiens, bien lancé, a ajusté Szczesny, du gauche (46e).

Quand la Juve a enfin réussi à reprendre un peu le contrôle du match, elle a trouvé sur son chemin un bloc bas toujours compact, comme l’avait voulu le coach de Porto, Sergio Conceiçao, avant la rencontre.

Il a fallu attendre la fin de la première période pour voir la Vieille Dame se procurer sa première véritable occasion, quand Rabiot a claqué un retourné peu académique dévié par Marchesin, le gardien de Porto, sur un coup franc de Bentancur (41e).

- Ronaldo muselé -

De retour au Portugal dans un stade qui l’avait vu mettre un but incroyable lui valant le tout premier prix Puskas du but de l’année en 2009 sous les couleurs de Manchester United, Ronaldo, trop isolé et rarement bien servi, n’a pas eu la moindre opportunité de briller.

Pour ses retrouvailles avec Pepe après plusieurs années passées ensemble au Real Madrid, le quintuple Ballon d’Or a été privé d’espaces et toujours bien suivi par les défenseurs de Porto.

Malgré le but de Chiesa qui a mis fin pour Porto à une série de cinq matchs sans prendre le moindre but en Ligue des champions, la Juventus n’a pas pu empêcher les Dragons de signer leur première victoire face aux Bianconeri en compétitions européennes.

Il faudra qu'elle se raccroche à cette réalisation de l'international italien si elle ne veut pas quitter la compétition au même stade que l'an dernier, éliminée par l'Olympique lyonnais.