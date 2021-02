Open d'Australie - Sander Gillé éliminé en quarts de finale

(Belga) Associé à l'Américaine Hayley Carter, Sander Gillé a été éliminé en quarts de finale du double mixte à l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de la saison, jeudi à Melbourne.

Sander Gillé, 30 ans, 39e mondial en double, et Hayley Carter (WTA 34 en double), 25 ans, se sont inclinés en 2 sets (3-6, 2-6) et 1 heure de jeu face aux Australiens bénéficiaires d'une invitation, Samantha Stosur (WTA 33 en double) et Matthew Ebden (ATP 109 en double). Sander Gillé et son partenaire habituel Joran Vliegen, qui formaient la tête de série N.14, ont été battus jeudi dernier dès le premier tour du double messieurs 6-7 (4/7), 6-2, 7-6 (10/8) par l'Allemand Dominik Köpfer (ATP 416 en double) et l'Américain Tennys Sandgren (ATP 234 en double). (Belga)