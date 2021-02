Open d'Australie: Djokovic en finale pour la 9e fois et pour un 9e titre

Novak Djokovic, libéré de ses douleurs abdominales, a facilement battu jeudi le qualifié russe Aslan Karatsev (114e) 6-3, 6-4, 6-2 et jouera dimanche sa 9e finale à l'Open d'Australie, où il visera un 9e titre.

"Je ne me suis pas senti aussi bien de tout le tournoi, je me suis senti super bien, pas de douleur, c'est mon meilleur match jusque-là. Ca arrive au bon moment, je suis ravi de me sentir comme ça", a commenté le Serbe.

Le N.1 mondial affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale, programmée vendredi et qui oppose le Russe Daniil Medvedev (4e) au Grec Stefanos Tsitsipas (6e).

"Je n'ai absolument aucune préférence, a-t-il dit. En parlant de haut niveau, Medvedev est probablement celui qui joue au plus haut niveau ces trois, quatre derniers mois", a-t-il estimé en affirmant qu'il allait se régaler à regarder cette demie.

"Entre eux deux, ce sont toujours des matchs d'une très haute intensité. Je vais acheter du pop corn et en profiter", a-t-il dit.

De son côté, avec cet extraordinaire parcours à l'Open d'Australie où il a notamment battu le 9e mondial Diego Schwartzman, le 19e Félix Auger-Aliassime et le 21e Grigor Dimitrov (il est vrai très diminué physiquement), Karatsev devrait faire un bond au classement ATP lundi et se rapprocher du Top 40.