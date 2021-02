Première chez les Red Flames pour Amber Tysiak

(Belga) Ives Serneels, sélectionneur de l'équipe nationale belge de football féminin, a titularisé Amber Tysiak pour défier les Pays-Bas en amical jeudi soir au stade Roi Baudouin de Bruxelles. La joueuse de 21 ans effectuera sa première apparition chez les Red Flames lors d'une rencontre qui doit mettre en lumière la candidature commune de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne pour l'accueil du Mondial 2027.

Justine Odeurs défendra les buts belges contre l'équipe championne d'Europe et vice-championne du monde. Amber Tysiak remplace Laura De Neve, blessée au pied. C'est la première apparition chez les Red Flames pour la joueuse d'Oud-Heverlee Louvain. Elle sera accompagnée de Julie Biesmans dans l'axe central défensif. Davina Philtjens occupera le couloir gauche, Laura Deloose sera son alter ego à droite. Marie Minnaert, Kassandra Missipo et Janice Cayman seront chargées de l'animation du jeu. La capitaine Tessa Wullaert et la récente Soulier d'Or Tine De Caigny devront alimenter le marquoir pour la première des Flames au Roi Baudouin. Davinia Vanmechelen prendra aussi place sur le front de l'attaque. Cette rencontre s'inscrit dans un mini tournoi entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Quatre mois après avoir annoncé le lancement d'un dossier conjoint afin d'accueillir la Coupe du monde 2027, les trois pays ont donc organisé un triptyque en ce début d'année 2021. Il constitue une étape symbolique dans le cadre de la candidature baptisée 'Three Nations, One Goal'. Après son derby des plats pays, l'équipe nationale se rendre à Aix-la-Chapelle dimanche (18h) pour y défier l'Allemagne. La Belgique est qualifiée pour l'Euro 2022 grâce au gain de son groupe qualificatif après une large victoire contre la Suisse en décembre (4-0). Les équipes: Belgique: Odeurs - Philtjens, Tysiak, Biesmans, Deloose - Minnaert, Cayman, Missipo - De Caigny, Wullaert (cap), Vanmechelen Sélectionneur: Ives Serneels (Bel) Pays-Bas: Van Veenendaal - Van Dongen, Nouwen, Van der Gragt, Wilms - Van de Donk, Spitse, Groenen - Martens, Miedema, Roord Sélectonneure : Sarina Wiegman (P-B) (Belga)