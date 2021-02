Europa League - Franky Vercauteren déçu après la défaite: "Nous avons concédé trop d'occasions"

(Belga) Franky Vercauteren était logiquement déçu après la défaite 3-4 de l'Antwerp contre les Rangers jeudi en 16es de finale aller de l'Europa League. "Nous perdons face à une équipe qui n'était pas plus forte que nous", a réagi l'entraîneur du Great Old après la rencontre.

"C'était un match particulier", a expliqué Vercauteren. "Les deux équipes ont généralement une bonne organisation et je ne m'attendais pas à voir autant de buts. Il nous manquait quelques joueurs en attaque et nous nous attendions peut-être à avoir des difficultés à nous créer des occasions mais ce ne fut pas le cas. Défensivement, nous avons concédé trop d'occasions. Jusqu'au 0-1, nous avions le match sous contrôle mais cela a ensuite mal tourné et cela aurait pu se terminer sur un 5-5 ou 6-6." "Je suis évidemment déçu par cette défaite", a ajouté l'entraîneur anversois. "Nous ne perdons pas ici aujourd'hui contre une équipe qui est bien meilleure que nous. Nous avons commis beaucoup trop d'erreurs individuelles et collectives. Bien sûr, cette performance me donne aussi de l'espoir pour le match retour. Nous allons certainement avoir des occasions la semaine prochaine à Glasgow également et il s'agira alors d'être plus solides défensivement." (Belga)