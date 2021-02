Mercato: Lionel Messi pourrait coûter moins cher que prévu à Manchester City

Un journal britannique dévoile le contrat proposé par Manchester City à Lionel Messi. Un contrat qui serait moins important que prévu...

Le contrat de Lionel Messi expire en juin et il est désormais libre d'entamer des négociations contractuelles avec les clubs intéressés. Deux clubs seraient intéressés par les services de la star argentine: le Paris Saint-Germain et Manchester City.

Le club anglais serait prêt à passer l'action, rapporte le tabloïd britannique The Sun ce vendredi. Et cela devrait lui coûter moins cher que prévu. Alors qu'une offre à hauteur de 600 millions de livres sterling (693 millions d'euros) pour un contrat de 5 ans avait été faite l'été passée, il se murmure que la proposition pour attirer le sextuple Ballon d'Or cet été aurait baissé de 200 millions, soit 496 M€.

Le bail serait toujours de cinq années et se diviserait comme ceci: deux ans plus un en option en Angleterre avant de rejoindre New York City FC, l'un des dix clubs de la multinationale City Football Group (CFG), qui détient le club entraîné par Pep Guardiola. La dernière saison pourrait être une pige en Inde (au Mumbai City FC) ou aux Émirats arabes unis avant de devenir ambassadeur international du CFG.

Des informations émanant du Sun, à prendre bien évidemment avec des pincettes...